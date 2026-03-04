El cumpleaños de Don Edmundo no es una fecha cualquiera. Ese mismo día, hace 15 años, perdió a su familia en un incendio que marcó su vida para siempre. Aunque han pasado los años, la herida sigue abierta.

Sin consultarle, Frida decidió organizarle una fiesta sorpresa en casa, rodeado de sus amigos más cercanos. Al inicio, Edmundo intentó mostrarse agradecido por el gesto. Sin embargo, visiblemente afectado, anunció que no se sentía bien y que necesitaba retirarse a su habitación.

La incomodidad fue inmediata. Frida no entendió su reacción y lo encaró apenas quedaron solos. Lo acusó de desairar a sus invitados y de dejarla en ridículo frente a todos. Para ella, el problema fue la forma; para él, el fondo.

Edmundo le reclamó que, después de dos años juntos, no comprendiera lo que realmente significa esa fecha. Frida respondió que organizó la celebración justamente porque lo ama y quiere que supere el pasado.

La noche terminó sin reconciliación: “Quiero estar solo”, expresó Don Edmundo.

