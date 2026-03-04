Tras escapar de los delincuentes subiéndose al auto de Alejandro, la tensión da paso a la preocupación. Valentina intenta asimilar lo ocurrido: en medio de su intento por ayudar, perdió su bicicleta, su herramienta de trabajo. “¿Cómo voy a trabajar?”, pregunta angustiada, mientras él intenta calmarla.

Alejandro le propone ir a la comisaría, pero Valentina se niega. “Eso no sirve de nada”, responde, dejando ver su desesperación. Sin embargo, entre disculpas y nervios, ocurre algo más: se presentan formalmente. “Alejandro Sores”. “Valentina Ramos”. Un gesto sencillo que marca el inicio de una conexión distinta.

Él insiste en llevarla a su destino y ayudarla a bloquear su celular. En medio de la adversidad, nace una complicidad inesperada. ¿Será este el comienzo de algo más que una coincidencia peligrosa?

