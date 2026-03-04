La historia da un giro vertiginoso cuando un encuentro inesperado entre Valentina y Alejandro termina en caos. Lo que parecía una conversación cotidiana se transforma en una escena de peligro cuando unos ladrones les arrebatan primero el celular y luego la bicicleta. En cuestión de segundos, la tranquilidad desaparece y la adrenalina toma el control.

Lejos de quedarse inmóviles, ambos deciden perseguir a los delincuentes, internándose en una zona cada vez más riesgosa. “¡Por ahí no, es muy peligroso!”, le advirtó Valentina, pero Alejandro insiste en alcanzarlos. La situación se desborda cuando los cómplices aparecen y comienzan a lanzar piedras para intimidarlos. La persecución culmina con un ataque directo: una roca impacta contra el auto de Alejandro y destroza una de sus ventanas.

El susto es inevitable, pero también lo es la conexión que empieza a formarse entre ellos en medio del peligro.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!