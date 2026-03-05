El primer capítulo de Valentina Valiente ya llegó a las pantallas de Latina y dio inicio a una historia que promete emociones, romance y grandes misterios. Desde el comienzo, la novela introduce a sus personajes y deja pistas sobre los secretos que marcarán el destino de todos.

Uno de los momentos clave del estreno es el inesperado encuentro entre Valentina y Alejandro. Este primer cruce entre ambos personajes marca el inicio de una conexión que promete crecer a lo largo de la historia.

Pero mientras el romance empieza a asomarse, el pasado también se hace presente. Don Edmundo vive un día cargado de recuerdos: es su cumpleaños, pero también se cumplen 15 años de la tragedia que marcó su vida, el incendio donde perdió a toda su familia. Sin embargo, hay algo que mantiene viva su esperanza: la firme creencia de que su nieta sobrevivió aquella noche.

A la par, otro personaje comienza a atar cabos. Bryan empieza a notar ciertos detalles que lo llevan a sospechar que Valentina podría ser la nieta perdida de Don Edmundo, una posibilidad que podría cambiarlo todo.

Entre encuentros inesperados, recuerdos dolorosos y nuevas preguntas que empiezan a surgir, el primer capítulo de Valentina Valiente abre las puertas a una historia llena de emociones que recién comienza.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!