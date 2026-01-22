En Latina Televisión seguimos revelando detalles de “Valentina Valiente”, y esta vez el foco está en Frida, la villana de la historia, interpretada por Mariel Ocampo, quien regresa a la pantalla luego de 20 años. Con un personaje cargado de carácter, ambición y un toque de misterio, Frida promete sacudir la trama y mantener al público entretenido.

Sobre su personaje, la actriz comenta con honestidad: “Nadie es tan malo ni tan bueno y yo creo que hasta la más villana tiene su corazoncito. Las villanas son las más queridas”. Frida es descrita como una mujer egoísta, narcisista, competitiva y con un amor profundo por su hija, lista para luchar por lo que quiere. “Frida tiene destellos de narcisismo, un poco ególatra, ama a su hija, tiene un carácter fuerte, es competitiva y pues ella sale a ganar, a competir”, añade.

El regreso a Latina ha sido una experiencia especial. “Nos estamos conociendo con el elenco, estoy agradecida de esta oportunidad de volver después de 20 años y feliz porque regreso a Latina”, confesó, destacando la emoción de reencontrarse con la televisión peruana.

La actriz también habla de la química con sus compañeros y el elenco, describiéndolo como un verdadero lujo. “He conocido a Alessa (Wichtel) , que es encantadora, también a Roberto Moll, poco a poco voy a conocer a todos, tenemos un elenco espectacular”.

¡Mariel Ocampo con Alessa Wichtel en plena grabación!

Foto: Chasqui Producciones

Mariel también abrió una ventana a su lado más personal, compartiendo cómo su familia influyó en su decisión de regresar a Perú: “Mi familia, tengo una hija, queríamos que ella conozca su país, la familia, el mar, coma ceviche y pues obviamente la posibilidad de volver a Lima, al Perú, a trabajar, a reconectar con mi gente”.

Y aunque Frida tiene un perfil oscuro y manipulador, Mariel no dudó en bromear sobre el destino de su personaje: “Generalmente a las villanas siempre terminan muertas, espero que no me maten”, expresa entre risas.

Con esta villana tan compleja y carismática, “Valentina Valiente” promete emociones, conflictos y momentos inolvidables que los televidentes no querrán perderse. Entre secretos, ambiciones y enfrentamientos, Frida se perfila como un personaje clave que pondrá a prueba a la protagonista y mantendrá a la audiencia completamente enganchada.