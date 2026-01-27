La actriz señaló que este inicio ha sido un primer acercamiento al personaje y a la historia, una etapa que describió como una exploración inicial. No obstante, destacó que uno de los aspectos más gratificantes ha sido el reencuentro con el equipo técnico, con quienes ha trabajado durante gran parte de su carrera. “Lo que más me ha gustado es encontrarme con gente del equipo técnico con la que he trabajado muchos años de mi vida y a muchos no los veía hace muchos años”, comentó.

En cuanto a su personaje, Katia Condos expresó su interés por interpretar un rol complejo y humano, alejado de las figuras planas o estereotipadas. Para la actriz, la versatilidad es clave en cualquier interpretación. “Si va a ser la mala, que no sea 100% mala; si va a ser la buena, que no sea 100% buena”, explicó, resaltando la importancia de mostrar personajes con distintas capas emocionales.

Finalmente, Condos aseguró que espera que su personaje atraviese diversas situaciones que le permitan mostrar un amplio registro actoral y conectar con el público desde la honestidad. “Que pase por muchas cosas diferentes donde pueda lucir el abanico de las cosas que tenemos todas las personas dentro”, concluyó, adelantando que su participación en Valentina Valiente aportará profundidad y realismo a la historia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR