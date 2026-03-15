Rodrigo Brand, actor meximano, forma parte del elenco de “Valentina Valiente”, donde da vida a Alejandro. En conversación con Latina, digital nos contó sobre su historia personal, sus primeros pasos en la actuación y los desafíos que enfrentó antes de consolidarse en la televisión.

¿Hay personas que creen que eres de Brasil u otro país? ¿De dónde eres realmente?

El actor aclaró su origen y explicó que nació en Morelia, México. “Realmente nací en Morelia, Michoacán, el 26 de agosto de 1995”, comentó, aunque señaló que creció principalmente en Aguascalientes, ciudad con la que se siente más identificado.

Si volviéramos a Rodrigo de pequeño, ¿cómo era él?

Brand recordó que de niño tenía una personalidad inquieta y soñadora. Según contó, era “un niño muy travieso, con muchos sueños y muchas ganas de ser alguien”. También mencionó que siempre tuvo el deseo de destacar y que su trabajo fuera reconocido.

¿Cuándo decidiste que querías ser actor?

El intérprete relató que su vocación surgió a los 19 años, cuando fue invitado a participar en una miniserie en Aguascalientes. Esa experiencia, según explicó, fue determinante: “Ahí me di cuenta de que quería dedicarme a la actuación”.

¿Tu familia apoyó esa decisión?

Brand aseguró que siempre contó con el respaldo de su familia. “Mi papá, mi mamá y mis hermanos siempre han sido parte fundamental en mi vida”, señaló, destacando que lo alentaron cuando decidió mudarse a Ciudad de México para estudiar actuación.

¿Fue difícil entrar a la televisión?

El actor reconoció que abrirse paso en la industria no fue sencillo. “No es fácil… es una carrera de mucha perseverancia y constancia”, explicó, agregando que muchas veces intervienen factores como el perfil que buscan las producciones o incluso la suerte.

¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles de tu carrera?

Recordó especialmente su llegada a Ciudad de México con apenas 19 años. Adaptarse a la vida en la capital y estar lejos de su familia fue un reto importante. Además, mencionó momentos de frustración dentro de la industria: “A veces te topas con puertas cerradas o con favoritismos”.

¿Alguna vez pensaste en dejar la actuación?

El actor confesó que sí llegó a replanteárselo. Hubo etapas en las que pensó en “darle una pausa a la actuación y buscar otra cosa”, especialmente cuando los castings no se concretaban y debía sostenerse económicamente.

Sin embargo, una oportunidad en televisión cambió el rumbo de su carrera y lo impulsó a seguir adelante. Hoy, asegura que Valentina Valiente llegó en el momento justo de su vida. “Llegó en el momento exacto”, afirmó.

Con este nuevo proyecto, Rodrigo Brand espera seguir conectando con el público y consolidar su camino dentro de la actuación.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!