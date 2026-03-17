Este sábado 21 de marzo, el elenco de la exitosa telenovela “Valentina Valiente” llegará a MegaPlaza Independencia para vivir un día especial junto a todos sus seguidores.

A partir de las 4:00 p.m., los fans podrán disfrutar de un encuentro lleno de emoción, donde tendrán la oportunidad de ver de cerca a los protagonistas de la historia que cada noche conquista a miles de peruanos. Será una jornada llena de sonrisas, fotos, sorpresas y momentos inolvidables junto a los artistas que dan vida a los personajes de esta apasionante novela.

Este evento será una oportunidad única para que el público comparta con el elenco de “Valentina Valiente”, una historia que ha logrado conectar con la audiencia gracias a sus emociones, intrigas y romances que mantienen a todos atentos a cada capítulo.

La invitación está abierta para todos los seguidores de la novela que quieran vivir un día especial junto a sus personajes favoritos.

Fecha: sábado 21 de marzo

Hora: desde las 4:00 p.m.

Lugar: MegaPlaza – Av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia

¡Ven, acompáñanos y sé parte de este encuentro especial con el elenco de “Valentina Valiente”!