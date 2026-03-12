Valentina Valiente continúa sorprendiendo a los televidentes con nuevas apariciones dentro de su historia. En el capítulo de hoy a las 8:00 de la noche, el streamer Dafonseka será parte de la novela con una participación especial.

Conocido por su presencia en plataformas digitales y su conexión con el público joven, Dafonseka se suma al universo de la ficción de Latina con una intervención dentro de la trama.

La novela, protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, continúa sumando elementos que mantienen a la audiencia pendiente de cada capítulo, combinando drama, romance y apariciones especiales que enriquecen la historia.

Con esta participación, Valentina Valiente sigue conectando con distintos públicos y ampliando su universo narrativo con invitados que también forman parte del universo digital actual.

