La noche que todos estaban esperando finalmente llegó. Valentina Valiente celebró su estreno con una alfombra roja cargada de emoción, nervios y mucho amor por una historia que desde su primer capítulo promete conquistar al público.

El conductor José Peláez fue el encargado de recibir a los protagonistas en medio de aplausos y una ovación que estremeció el set. “Llegó uno de los momentos más esperados, la pareja del año… qué del año, la pareja del siglo”, anunció antes de presentar a Mayra Goñi y Rodrigo Brand, quienes llegaron visiblemente emocionados.

“Imagínate, estoy muy emocionada, ansiosa ya por ver este primer capítulo y todos los que vienen porque hemos hecho esta novela con mucho amor”, expresó Mayra.

Rodrigo, por su parte, no ocultó su entusiasmo: “Feliz, ya emocionado, ansioso… ya quiero ver el capítulo. Gracias a Latina y a Chasqui Producciones por la confianza”.

Pero la noche también estuvo marcada por momentos familiares que tocaron el corazón de todos. Desde México llegó Mauricio Brand, hermano del actor, quien aseguró estar “completamente convencido de que esto va a ser un éxito”.

Mientras tanto, Lorena Álvarez, desde otro punto de la alfombra roja, presentó a dos invitadas muy especiales: la mamá y la hermana de Mayra Goñi. Con evidente emoción, la señora Maribel le dedicó unas palabras que conmovieron al público: “Estoy muy orgullosa de verla brillar. Que confíe siempre en su talento porque para eso nació, para ser artista”.

Entre abrazos, aplausos y nervios compartidos, el elenco y sus familias vivieron la previa antes de ingresar a ver el primer capítulo, dando inicio oficial a una historia que mezcla romance, secretos y un destino que cambiará para siempre la vida de sus protagonistas.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!