Tierra Brava: ‘La Chama’ admite que está más sola que perro bravo

Alexandra Méndez siempre ha demostrado ser una persona de pocos amigos en la casa-hacienda de Tierra Brava. La venezolana tiene un sinfín de problemas con la mayoría de sus compañeros en Tierra Brava. A pesar de su cambio de actitud, muchos no se acercan a ella y la tachan por cómo se comportó antes con cada uno de ellos.

Ahora pasa momentos difíciles, pues tiene la extraña sensación de que en cualquier momentos sus compañeros de equipo podrían nominarla y ella abandonar la competencia para siempre. Esta vez, atravesando un complicado circuito, se cayó y rápidamente se levantó. Después confesó que se debe a que si quiere salvarse tendrá que hacerla por sí sola.

“Lo importante es que no quedé nominada. Aunque mañana puede ser nominado cualquiera. Yo aquí no tengo amigos, las personas de mi equipo no me pueden salvar”, comentó la modelo. Después de unos segundos, mencionó que ‘Botota Fox’ sí era una de sus amigas, pero al parecer es la única.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.