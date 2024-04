Tierra Brava Capítulo 131: El mensaje de aliento de Gabrieli a sí misma antes del Duelo de Eliminación

El último Duelo de Eliminación en el Reality de competencia “Tierra Brava” se lleva a cabo en el capítulo 131 de este domingo. Gabrieli Moreira y Luis Mateucci son los últimos participantes en enfrentarse en la arena.

TE PUEDE INTERESAR | Tierra Brava Capítulo 129: Gabrieli asevera que ella NO filtró el escape de Fabio y Miguelito a una fiesta

Y, pese a que se ha preparado físicamente para este momento, Gabrieli empezó a dudar de sus capacidades para vencer a su rival en la arena de competencia.

Por ello, antes de salir hacia el circuito, se dio un mensaje de aliento a sí misma: “Que no te intimide en ningún momento, no te rindas. Recuerda los motivos que tienes para llegar hasta aquí. Todo lo que has pasado en tu vida. Acuérdate de la mujer fuerte, que te enseñó a ser fuerte también”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.