Tierra Brava Capítulo 127: El amor entre Mateucci y Daniela terminará pronto, ¿qué pasó?

Un vidente llegó a la casa-hacienda de Tierra Brava para que los participantes puedan hacer todas las preguntas que quisieran sobre su futuro. Cada uno comenzó a realizar cuestiones y el experto respondió sin titubear. Todo iba muy tranquilo hasta que la presentadora le preguntó por la relación de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

“Es la carta de la muerte, se acaba”, comenzó diciendo generando asombro entre todos los presentes. “Te quería comunicar que hasta me comprometí, cómo me vas a decir eso”, respondió el argentino. “La carta de Luna representa un pasado, alguien del pasado regresa”, reveló. Automáticamente Mateucci pensó en su ex Oriana.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.