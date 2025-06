En Latina Televisión se estrenó un impactante episodio del podcast Habla Serio, que tuvo como invitado a Sergio George, afamado productor y arreglista musical que ha trabajado con grandes estrellas de la música latina.

Durante la conversación con Mónica Delta y Santiago Gómez que puedes ver AQUÍ y en el YouTube de Latina Televisión, el músico estadounidense hizo una sorprendente revelación sobre su etapa junto a la leyenda de la salsa, Héctor Lavoe.

“Trabajé con Héctor Lavoe, como persona no era complicado, pero su vicio hacía que desaparezca de los shows y no me pagaban”, contó George, visiblemente conmovido por los recuerdos. El productor relató cómo muchas veces pasaban horas esperando al cantante. “A veces esperábamos desde la medianoche hasta las 6 a.m., y si no aparecía, nos decían: ‘Muchachos, cancelado’, y no nos pagaban”.

“Recuerdo que los dueños de los clubs no querían que los músicos se fueran del lugar, el público esperaba hasta las 5 o 6 de la mañana a que aparezca Héctor Lavoe”, agregó. La situación llegó a un punto insostenible: “Luego de que no apareció a tres funciones yo pensé: ‘Héctor Lavoe, te quiero mucho, pero así es difícil’”, confesó George, quien en ese momento decidió alejarse profesionalmente del artista.

¿Qué más vivencias reveló Sergio George sobre la época dorada de la salsa? ¿Cómo impactó esta experiencia en su carrera? No te pierdas este íntimo episodio de Habla Serio, ya disponible en Latina Televisión y plataformas digitales.

