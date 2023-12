“Veremos quién es mejor”: mujer se enoja con su suegra por elegir a la otra nuera para competir

En el nuevo capítulo de “Sábados en Familia”, Korina Rivadeneira y Fiorella Flores llegaron para apoyar a las familias Jiménez y Mendoza, respectivamente. Así que, para conseguir 50 centímetros adicionales, las familias se enfrentaron en un complicado reto de Doctor Equilibrio.

Antes de iniciar el juego sucedió algo peculiar con la familia Jiménez. Y es que nuera y suegra participaron en el juego, pero la mujer explicó por qué no eligió a su otra nuera. “Para este juego necesitamos un poco de calma y ella es un poco loquita”, coemntó.

Ante ello, la nuera que no participó del juego le reveló algo a Korina. “Dice que como no la eligió a ella, va a perder”, contó la modelo venezolana a todos. Además, Angie, la nuera que no participó, retó a sus familiares: “Ahora vamos a ver qué nuera es la mejor“

Pese a ello, como resultado, los Jiménez ganaron los 50 centímetros que los acercan, cada vez más, a su objetivo: el auto 0 kilómetros de “Sábados en Familia”.

¿Quieres qué más pasó? No te pierdas todos los detalles en el video ubicado en la parte inferior de la nota de Sábados en Familia.

¿Cuándo ver el programa “Sábados en Familia”?

Como ya es conocido, Sábados en Familia está en las pantallas de contando con la conducción del carismático Mathias Brivio y de la gran Tatiana Castro. Este programa es emitido todos los sábados desde las 7:20 pm.