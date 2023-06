Póngale cero: Roberto Martínez dijo que el Kiwi era un mamífero y terminó manchado en Sábados en Familia

De no creer. Esta noche, Roberto Martínez jugó a ‘Desactívame’, una dinámica más de Sábados en Familia. Las familias enfrentadas fueron los Silva y los Calderón y el ex futbolista era el encargado de darle 50 centímetros más a su familia. En una de las preguntas del juego, el famoso personaje creyó que tenía la respuesta correcta, pero fue todo lo contrario.

El juego era muy simple. Mathías Brivio, conductor de Sábados en Familia, le daría a los dos participantes una gama de preguntas que tenían que contestar y cortar el cable que represente la respuesta correcta. Quien lograra acumular más respuestas bien contestadas, sería el ganador del juego.

Fue así que una de las preguntas que se le hizo a Roberto Martínez fue a qué categoría de animal pertenecía el Kiwi. Haciendo la aclaración que no se refería a la fruta, el ex futbolista tenía que escoger entre varias alternativas, pero no tuvo éxito; todo lo contrario, respondió muy seguro sobre la alternativa correcta, pero se equivocó.

¿Quieres ver a detalle lo acontecido con él? Ingresa al video de Sábados en Familia y averígualo por ti mismo.