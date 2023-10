Patricia Alquinta ‘amenaza’ a Susan León si gana ‘Atormentados’: “Rompo todo”

Las divertidas Patricia Alquinta y Susan León llegaron a Sábados en Familia para representar a las familias Solano y Quintanilla en los retos del programa. Las famosas se enfrentaron en ‘Atormentados’, un interesante juego de cultura general. Ellas debían responder correctamente a las preguntas del conductor Mathías Brivio.

Luego de que la familia de Patricia ganara el primer juego, la actriz le sacó ‘cachita’ a la ex participante de El Gran Chef Famosos: Todo perfecto, voy ganando”. Por su parte, Susan León no le dio tregua y aseguró: “Ay, aún no se ha dicho nada, quiero verte mojadita”.

A los pocos minutos de iniciado el juego, Susan respondía con facilidad las preguntas de Mathías Brivia por lo que la actriz peruana no se calló nada y señaló: “Si ella se lo lleva, rompo todo”.

¿Quieres quién ganó este juego? No te pierdas ‘Atormentados’ en el video ubicado en la parte inferior de la nota de Sábados en Familia.

¿Cuándo ver el programa “Sábados en Familia”?

Como ya es conocido, Sábados en Familia está en las pantallas de contando con la conducción del carismático Mathias Brivio y de la gran Tatiana Castro. Este programa es emitido tod