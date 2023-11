“No quiero gastar agua en mi casa”: Así se justificó Karla Tarazona tras terminar mojada en Atormentados | Sábados en Familia

Las divertidas, Karla Tarazona y Andrea San Martín llegaron a Sábados en Familia para representar a las familias Chirinos y Suárez en los retos del programa. Las famosas se enfrentaron en ‘Atormentados’, un interesante juego de cultura general. Ellas debían responder correctamente a las preguntas del conductor Mathías Brivio.

Karla Tarazona empezó respondiendo todas las preguntas correctamente, por lo que en varias ocasiones fue a jalar los paraguas en busca del premio final. Sin embargo, la conductora de televisión elegía el paraguas incorrecto, por lo que terminaba completamente mojada.

“Lo que no sabe es que nosotros vamos a ganar sin mojarnos”, señaló Andrea San Martín de manera burlesca. Por su parte, Tarazona no se quedó callada y comentó: “Lo único positivo es que me estoy bañando acá y ya no voy a gastar agua en mi casa“, causando la risa de todos los presentes.

¿Quieres quién ganó este juego? No te pierdas ‘Atormentados’ en el video ubicado en la parte inferior de la nota de Sábados en Familia.

¿Cuándo ver el programa “Sábados en Familia”?

Como ya es conocido, Sábados en Familia está en las pantallas de contando con la conducción del carismático Mathias Brivio y de la gran Tatiana Castro. Este programa es emitido todos los sábados desde las 7:00 pm.