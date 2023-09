Jhonny Portela: La divertida anécdota del ‘tiktoker’ con la familia Portela contada en SEF 

Este 23 de setiembre, se transmite un nuevo episodio de “Sábados en Familia”, donde las familias Flores y Portela se enfrentan por el auto 0 kilómetros. Pero, un personaje que ha llamado la atención es Jhonny Portela, un conocido ‘tiktoker’ que llegó hasta el programa de Latina para ganar.

En TikTok, Jhonny cuenta con más de 660 mil seguidores y 15.1 millones de ‘likes’ gracias a sus videos de comedia que también acumulan millones de visualizaciones. Su frase “Que palta on’” se ha vuelto viral.

Pero, en “Sábados en Familia” descubrimos una anécdota más personal del ‘tiktoker’. Cuando estaba iniciando su relación con Carolina, Jonathan -el primo de su pareja- lo llamó para conversar seriamente sobre sus intenciones.

“Le dije (a Jhonny) ‘quiero conversar contigo’. ‘Yo no te conozco, pero ¿qué intenciones tienes con mi prima?’”, le dijo Jonathan. “Conversé con mi prima Carolina, me dijo: ‘Sí primo, es buen chico, me trataba bien, me da cariño’. Y dije ‘todo bien’”, agregó el primo de la pareja del ‘tiktoker’. Mira la anécdota completa dándole clic al video:

¿Cuándo ver el programa “Sábados en Familia”?

Como ya es conocido, Sábados en Familia está en las pantallas de contando con la conducción del carismático Mathias Brivio y de la gran Tatiana Castro. Este programa es emitido todos los sábados desde las 7:00 pm.