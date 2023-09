Conocen sus ‘puntos débiles’: Emilram Cossío y César Ritter se enfrentaron, pero terminaron mojados en juego ‘Atormentados’ de SEF 

La tensión aumenta a medida que avanza el capítulo de este 23 de setiembre en “Sábados en Familia”. Las familias Flores y Portela son apoyados por los actores Emilram Cossío y César Ritter, respectivamente. En el juego “Atormentados”, ambos famosos no dudaron en sacarse los ‘trapitos sucios’.

Antes de siquiera hacer la primera pregunta, César Ritter aseguró: “El punto débil de Emilran es alabarlo y ya no quiere ganar (…) Mi hermano es uno de los mejores actores del Perú…”, aseguró el actor para bajarle los ‘ánimos’ a su compañero.

Pero Emilram no se quedó callado y precisó: “El punto débil de César es atormentarlo. Ahí empieza a fallar”. En ese momento, César se rindió: “Si me agarra por lo psicológico sí me pongo a llorar”. Mira el ‘enfrentamiento’ completo dándole play al video:

¿Cuándo ver el programa “Sábados en Familia”?

Como ya es conocido, Sábados en Familia está en las pantallas de contando con la conducción del carismático Mathias Brivio y de la gran Tatiana Castro. Este programa es emitido todos los sábados desde las 7:00 pm.