“Ahora soy experta en operaciones”: Sheyla Rojas no se hace “paltas” y bromea sobre sus ‘retoquitos’ en Sábados en Familia

Antes de empezar a jugar ‘Desactívame’, las famosas contaron cómo eran en el colegio. Ellas confesaron que no les gustaba ir a clases y que su materia favorita era el ‘recreo’. Ambas representaban a una familia: Sheyla a la familia Monteza y Laura a la familia Gonzáles.

“No me gustaba el colegio, pero no se preocupen (a la familia que representaba) que ahora soy una experta en operaciones”, señaló la influencer, quien ha causado diversas opiniones por sus ‘arreglitos’. Ella no se molestó en bromear sobre sus tratamientos estéticos, pese a ser uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Las participantes, quienes han vivido en México por varios años, debían responder preguntas de cultura general para luego cortar uno de los cables y ver si su respuesta es la correcta. ¿Quién crees que ganó? Ingresa al video de Sábados en Familia para descubrir el resultado de esta entretenida competencia.

Sábados en Familia

