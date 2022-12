RBD regresa a los escenarios: ¿por qué el popular Poncho Herrera no participará en la gira?

Los fans están más que emocionados. Luego de varios años, la agrupación mexicana RBD anunció que brindará nuevos conciertos en el marco de su gira “Soy Rebelde World Tour 2023”.

Esta noticia la dieron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez a través de sus redes sociales, donde también eliminaron sus fotos de perfiles para generar más intriga. Por el momento, no hay muchos detalles al respecto, pero ya se especula que Perú estará dentro de los países seleccionados.

Todos los fans de la serie mexicana, que se estrenó en 2004, celebraron la noticia; no obstante, mostraron desconcierto al notar de que Alfonso Herrera, el popular Miguel Durango, no está dentro de la gira.

¿Qué pasó con Alfonso Herrera?

Hay muchas teorías al respecto, pero la más sólida es que su ausencia se debe a temas laborales. El actor, actualmente, estaría centrado en su carrera, la cual, en los últimos años, le ha generado grandes frutos.

Desde que dejó su faceta como cantante, se concentró en series y películas como “Sense8”, “El Exorcista”, “La reina del sur” en su versión norteamericana, “Ozark”, entre otros.

Pero es importante recordar que esta no es la primera vez que Alfonso Herrera no participa de un reencuentro de RBD. En 2020, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se juntaron por un concierto virtual y, al igual que ahora, Poncho no fue parte.