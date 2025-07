“Arriba Mi Gente” nos trae una noticia que si bien, no sorprende a nadie, sigue indignando a los ciudadanos peruanos. Si ya te habías enojado con el reciente incremento del sueldo en un 120% más la adquisición de una tarjeta de alimentos de 5,000 soles mensuales de la presidenta, entonces prepárate, porque aquí te traemos el ranking de los sueldos millonarios del gobierno.

El Ministro de Transportes, César Sandoval, intentó justificar el polémico aumento de la presidenta con la excusa de la urgencia de nivelación que se venía postergando desde hace un tiempo atrás. En su afán por dar explicaciones, mencionó que la presidenta ocupa el sexto puesto en la escala de remuneración de altos funcionarios del estado, desmintiendo los rumores sobre que es la mejor pagada. De esa forma, se reveló que hay sueldos mucho más altos en este rango.

La Lista Millonaria

La Presidenta del Poder Judicial, se gana el título de la funcionaria mejor pagada del estado, con un monto de S/46,717.20, seguido de los Jueces Supremos Titulares y el Presidente del BCRP (S/41,637.82), el Gerente General del BCRP (S/40,029.00), el Superintendente de la SBS (S/38,500.00), la Presidenta Dina Boluarte (S/35,568.00) y para cerrar la lista, los Magistrados del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia (S/35,017.00).

Los ciudadanos no se quedaron callados y no se contuvieron al expresar su disgusto e indignación con la situación. Manifiestan que el país necesita cobertura en varios aspectos como la educación y salud, sin mencionar la coyuntura económica, política y social que actualmente vive el Perú. Sin embargo, esta inversión que debería ir destinada a la mejora del país y sus servicios, solo se ve reflejada en dichos sueldos.

A pesar de que todo está justificado bajo la norma, Erick Urbina, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima, nos explica lo siguiente: “Cada entidad decide, pero no solo depende de su nivel de responsabilidad, también tiene que cumplir una serie de requisitos académicos y laborales. Se debe tener un respaldo académico y profesional que justifique su alto sueldo. En los casos de representación, no es así”.

Esto demuestra que en el caso de la presidencia, congreso y ministros, no sólo no cumplen con los estándares y requisitos, si no que esta decisión es solo de acuerdo al criterio y decisión de cada institución. De ellos depende el subir o bajar su propio sueldo.

No te pierdas Arriba Mi Gente y conoce todos los detalles de este indignante caso que ha generado debate en redes.