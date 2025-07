Yolanda Medina llegó al set de “Ponte en la cola” para hablar fuerte y claro por las indirectas que le ha mandado Marisol en un reciente concierto que dio durante su gira por Europa.

“Muchas veces es bueno ayudar a nuestras enemigas. ¿Saben por qué les digo esto? Porque, a veces, es bueno que salgan a hablar de uno porque solo así las van a llamar para que hablen de uno”, dijo la “Faraona de la cumbia”.

Al respecto, Yolanda AGRADECIÓ a Marisol por estar pendiente de ella. “Eres mi primera auspiciadora. ¿No quieres ser mi manager? Ir a Europa para acordarte de mí… Tráeme una carterita de Europa, no seas malita”, pidió.

Pero eso no fue lo único que dijo Marisol en su concierto. “A mí sí me costó hacer éxitos. Pero dime tú si tienes algún éxito, y todavía hablas de mí. Pobrecita. Y siempre te voy a decir: ‘Hay niveles’ y yo nací desde abajo. No por ganarle a los demás, sino de mis éxitos, ¡chusca!”, aseguró la cantante, lanzando este fuerte calificativo contra Yolanda.

Al respecto, Yolanda Medina respondió fuerte y claro: “Yo no iría a hacer un espectáculo mediocre como el que está haciendo. (Sobre el calificativo “chusca”, ella) No tiene espejo en su casa. Yo te voy a regalar un espejo para que se vea”.

