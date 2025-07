Yahaira Plasencia estrenó su nuevo sencillo “El ex Machito” y “Ponte en la cola” estuvo en el lanzamiento durante un concierto EN VIVO. “El éxito en esta vida no está en tener 40 casas, carros, fama. Me pusieron la pelota en la cancha y yo metí gol, nada más”, aseguró la cantante para las cámaras de Latina.

Todo empezó cuando, hace unos meses, la agrupación La Timba Caliente, promocionada por Jefferson Farfán lanzó la canción “Amá Charo”. En la letra, se habrían enviado algunas indirectas para Yahaira.

“No digas más que te fuiste, si fui yo quien te boté. Te veo con Juan, con Pedro, y caminando con Sergito. Y, al final de la jornada, me llamas de madrugada y me dices ‘cómo te extraño Negrito’. Reina sin trono, se te cayó la corona”, dice ese sencillo.

Yahaira Plasencia no se quedó de brazos cruzados y lanzó “El ex Machito” la semana pasada. “Si por ahí pusieron una Yahaira, yo también saqué uno parecido”, aseguró la salsera a “Ponte en la cola”.

Incluso, Melissa Klug, ex pareja de Farfán y madre de dos de sus hijos, también se pronunció. Al ser consultada sobre el lanzamiento de “Ex Machito”, ella respondió: “Qué rica la canción”.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

