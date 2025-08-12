Yahaira Plasencia disfrutó, durante el último fin de semana, de una noche de fiesta. Una de las presentes en el box de la salsera fue Maialen Farfán, hija de su expareja Jefferson Farfán.

Ambas se lucieron juntas, incluso en compañía de Paula Arias. Yahaira y la hija del ex seleccionado nacional fueron captadas disfrutando de la música. ¿Qué opinará Jefferson Farfán de esta amistad?

