Yahaira Plasencia estrenó su nueva canción “El ex Machito” la semana pasada. Y, en solo 5 días, la salsera acumuló más de un millón de reproducciones con su nuevo sencillo que ha ocasionado distintos comentarios porque podría tratarse de una “tiradera” hacia su ex pareja: el ex seleccionado nacional Jefferson Farfán.

La artista peruana llegó EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola”. “Estoy muy feliz, gracias a toda la gente. Estamos número uno en tendencias, seguimos número uno. De verdad que estoy feliz y agradecida”, aseguró.

Asimismo, Yahaira Plasencia confesó que su inspiración para “El ex Machito” vino de “otra canción”. “Dicen que no fue para mí, pero creo que algunas cosas sí. Yo dije: ‘ah no, si él puede, ¿por qué yo no?’. Y me puse a escribir con mi equipo”, sentenció.

Micheille Soifer se mostró a favor y declaró: “Aquí todos facturan”. “Todos facturamos amiga”, le respondió la patrona.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

