Yahaira Plasencia está promocionando su nuevo sencillo “El ex Machito”, una tiradera contra su ex pareja Jefferson Farfán. Y, en declaraciones para un podcast, la patrona confirmó que le fue infiel al ex seleccionado nacional.

“¿Tú has sido infiel?”, le preguntaron. “Sí claro, a nivel nacional, ¿no lo viste?”, respondió Yahaira sin dudarlo. Asimismo, la patrona compartió haberse sentido mal luego de que la calificaran como “scort” y anunció que está tomando acciones legales al respecto.

Luego de estas declaraciones, el futbolista Jerson Reyes, con quien le habría sido infiel a Farfán, también tomó la palabra para denunciar que recibió amenazas por parte de la salsera. “Anteriormente había tenido amenazas y extorsiones por parte de ella. Si conversan con ella, pregúntele que es lo que me dijo por llamada cuando estaban las 4 personas rodeándome, qué me hizo grabar y dónde está mi celular. Ese momento fue un tema que solo me querían callar, me querían tapar la boca. Sí, era ella y yo hablé con ella”, sentenció.

