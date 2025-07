Vania Bludau habló EN EXCLUSIVA con “Ponte en la cola” y reveló qué fue lo que le dijo su ex Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde fueron captados bailando juntos y diciéndose cosas al oído.

La modela asegura que le hicieron cargamontón por, supuestamente, ser la manzana de la discordia en la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina. “Mi problema es existir, yo no he hecho absolutamente nada. (En la boda me dijo) Perdóname, yo sé que la ca*** contigo”.

Asimismo, Bludau contó ante las cámaras qué le escribió por privado a Irivarren una vez que el tema se hizo más grande. “Mario, te escribe Vania. Solo quiero decirte esto con respeto y paz. Entiendo que no quieres hablar con la prensa, pero me están dejando como si yo fuera la causa de tu ruptura y eso no es verdad. Y me parece injusto que después de todo lo que hemos vivido tú y yo me vuelvan a meter en algo que no me pertenece. Te pido aclares lo necesario porque yo ya cerré ese capítulo hace años. Yo seguiré respondiendo diciendo que no tengo nada que ver mientras que tu flaca o ex flaca sigue con el plan de víctima culpándome por existir”. Cabe resaltar que Vania nunca recibió una respuesta de Mario.

Por último, dejó un mensaje: “Mujeres, si alguien las humilla, las maltrata, o les saca la vuelta… Nos tenemos que dar un poco de amor propio”.

