Christian Domínguez llegó al set de “Ponte en la cola” y, tras finalizada la entrevista con Michi y Rondón, fue abordado por las cámaras. El cumbiambero fue consultado sobre las declaraciones de su expareja Vania Bludau, quien se rio al escuchar que había retomado su relación con Karla Tarazona.

“Si te afecta un comentario del pasado, nunca tendrías paz y tranquilidad (…) Nosotros no hablamos de nadie porque no nos suma hablar de nadie. No necesito hablar de nadie para que alguien me ponga un micro en la boca”, declaró Christian.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

