Durante su reciente presentación en Lima, Yahaira Plasencia no se guardó nada. Como se vio en el programa Ponte en la Cola, la cantante sorprendió al público con una potente dedicatoria en plena tarima: “Vamos a cantarle a ese jugador que se cree GALÁCTICO”, dijo entre risas mientras presentaba su tema Ex machito.

“Para ese hombre que no las deja ser mujeres, vamos a cantarle ‘Ex machito’”, insistió Yahaira, desatando la euforia del público. La artista no mencionó nombres, pero las redes no tardaron en especular sobre a quién iba dirigido el mensaje.

Sin embargo, también mostró su lado más conciliador al hablar sobre su reciente encuentro con la hija de Jefferson Farfán: “Nos encontramos, nos saludamos y todo súper bien”, aseguró Yahaira, dejando entrever que no hay tensiones con la familia del exfutbolista.

¿A quién iban dirigidas realmente estas palabras? No te pierdas todos los detalles esta semana en Ponte en la Cola.

