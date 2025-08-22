En Ponte En La Cola, Vasco Rodríguez confesó lo mucho que está disfrutando su papel en Eres Mi Bien. “Lo estoy disfrutando, es un personaje bastante rico, juego con una dualidad que la van a poder ver en pantallas más adelante”, comentó.

El actor explicó que, aunque su personaje tiene todo en lo material, en el fondo carga con una fuerte carencia familiar y afectiva que lo lleva a tomar decisiones cuestionables.

Además, reveló cómo fue compartir escenas con Valeria, a quien conoce desde la universidad: “A veces era un poco incómodo por no querer sobrepasarse, pero después de su entrenamiento y la costumbre logramos romper esa barrera y ahora es con normalidad”.

¿Qué más veremos de este personaje en la novela? ¿Qué giros traerá su relación con Valeria? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

