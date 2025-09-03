Vanessa Pumarica estuvo en “Ponte en la cola” el último martes y, tras su entrevista en vivo con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, la mujer declaró para las cámaras del programa con más detalles de la ruptura de la amistad con Pamela Franco.

“El cariño, una amistad de tantos años, no se va a romper de la noche a la mañana. No se va a ir el cariño, le tengo respeto. Si en algún momento, en el futuro, ella me busca yo estaré ahí siempre”, aseguró. “No, yo ya le escribí, y si la persona no responde entonces definitivamente… Yo no estoy para rogarle a nadie”, agregó.

Asimismo, señaló a Christian Cueva como el responsable del distanciamiento. “Si entre las dos no hubo un motivo para distanciarnos, creo que hubo una tercera persona. Con tantos años de amistad, uno puede tomar el teléfono y decir lo que pasa”. Añadió: “Influenciada (por Christian) puede ser, pero no manipulada”.

