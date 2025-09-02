Vanessa Pumarica estuvo EN VIVO con Micheille Soifer y Ricardo Rondón en “Ponte en la cola” para hablar de su relación con Pamela Franco y Christian Cueva. La mujer se refirió a la amistad que tuvo con la cumbiambera.

Pumarica confesó que no puede confirmar que Cueva la haya alejado de Franco, pero afirmó lo siguiente: “Yo no estoy en su entorno, no he visto, no sabría decirte si él le ha dicho o no. Pero, así como a ustedes, a mí también me parece raro (que ya no seamos amigas)”.

Asimismo, aseguró que NO es amiga del futbolista “porque hay cosas que a mí no me gustan. No voy a decirlo, prefiero quedarme con los buenos recuerdos”. “La relación la lleva ella con él. Yo como amiga, después de las cosas que yo he visto en la televisión, le sugerí que replantee. Amiga, mira bien, date cuenta”, añadió.

