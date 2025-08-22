En Ponte En La Cola, Fiorella Valeria Ríos compartió lo bien que la pasa durante las grabaciones de Eres Mi Bien.

“Como actores es muy divertido grabar las escenas, la pasamos muy bien juntos, nos molestamos muchísimo, hay una dinámica bastante divertida al momento de grabar”, expresó.

La actriz resaltó la química que existe con sus compañeros, especialmente con Vasco Rodríguez, a quien conoce desde la universidad, y también con Diego Villarán.

Según contó, los tres se llevan muy bien tanto en las grabaciones como fuera de ellas, lo que hace que el trabajo fluya con naturalidad.

¿Qué nuevas escenas nos traerá esta divertida dinámica en la novela? ¿Cómo se verá reflejada en la pantalla la complicidad entre los tres actores? No te pierdas más detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

