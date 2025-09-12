En Ponte En La Cola, Valentino Lázaro se sumó a la polémica del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera, asegurando que no solo Osvaldo Villalobos piensa que fue ella quien lo filtró, sino que él también cree que todo habría sido una estrategia para perjudicar al cantante.

Valentino cuestionó la actitud de Isabella, pues afirmó que, pese a toda la problemática, ella actúa “muy fresh” y continúa generando contenido con normalidad. Incluso relató una conversación que tuvo con ella: “Ella filtró lo que le convenía y la sapa de la hermana filtró lo que le convenía”, dijo antes de reproducir un audio en el que se escucha a Isabella señalar: “A mí se me ocurre acabarlo y se me ocurre darle donde más le duele”.

Además, Valentino presentó un análisis cronológico del video, destacando detalles como el cabello rosa de Brandon, que lo usaba cuando aún estaba con Camila, o la ausencia de tatuajes en Isabella que recién se habría hecho en noviembre de 2023. Finalmente, lanzó un contundente mensaje a Beéle: “Tu karma es Isabella Ladera porque ella de verdad no tiene límites, Camila sí”.

¿Será cierto lo que asegura Valentino? ¿Qué más revelaciones aparecerán en esta historia? No te pierdas lo que sucede en Ponte En La Cola.

