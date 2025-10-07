En “Ponte En La Cola”, se abordó la grave crisis de seguridad que atraviesa el sector transporte en Perú, donde conductores y cobradores viven bajo la constante amenaza de bandas organizadas que los extorsionan. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y octubre de 2025 se registraron 118 atentados con 65 víctimas mortales, lo que refleja la magnitud del problema.

Las protestas de los transportistas estallaron como un grito de desesperación frente a la violencia. Sin embargo, la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de realizar un paro y recomendar “ignorar llamadas de números desconocidos e informar a la policía” fue duramente cuestionada por los gremios, quienes consideran que estas medidas no atacan el problema de fondo. Durante las jornadas de protesta se vivieron momentos tensos: mientras algunos bloqueos se levantaron pacíficamente, en el Óvalo Habich un coronel resultó herido tras un altercado con manifestantes.

La desconfianza crece entre los transportistas ante los acuerdos alcanzados en una tensa tregua con el gobierno. Las declaraciones de Boluarte, consideradas poco empáticas, han generado indignación, pues muchos sienten que minimizan la gravedad de la situación. A ello se suma la percepción de ineficiencia estatal y la sombra de la corrupción, evidenciada en casos como la reciente captura del criminal conocido como “el monstruo”, que ponen en duda la capacidad del gobierno para garantizar seguridad.

La violencia no solo golpea a los transportistas: artistas y emprendedores también denuncian extorsiones, lo que convierte a las calles en un escenario de miedo cotidiano. Para muchos, la situación se asemeja a vivir en una “zona de guerra”, y la falta de medidas efectivas ha normalizado el terror en la vida diaria.

¿Cumplirá el gobierno con su promesa de devolver la seguridad al país? ¿Se impondrán penas más duras para frenar a la delincuencia? No te pierdas lo que revelamos en “Ponte En La Cola”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

