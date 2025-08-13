En el reciente episodio de Ponte En La Cola, se conoció el caso de Fiorella Carrasco, quien asistió al restaurante Franklin para grabar contenido publicitario sobre un postre viral.

Todo transcurría con normalidad hasta que al asistir al baño de mujeres, descubrió un celular escondido y en plena grabación, apuntando directo al sanitario. El dispositivo pertenecía a Anderson Capillo Flores, trabajador del local que se encontraba en periodo de prueba.

La joven, evidentemente asustada, acudió a una empleada femenina para reportar la situación. Fue entonces cuando el sujeto pidió que le devolvieran su teléfono, justificando que se estaba realizando un “trabajo facial” y que acostumbraba a dejar el celular grabando mientras se lavaba la cara, pese a estar dentro del baño de mujeres.

En las imágenes se veía claramente cómo colocaba el equipo en un rincón y en un ángulo preciso para captar lo que ocurría. Ricardo Rondón y Micheille Soifer se mostraron muy indignados cuando hablaron con la denunciante por teléfono debido a la perversidad del asunto.

Pese a la gravedad del hecho, la denunciante aseguró que no recibió apoyo del restaurante para retener al acusado. Esta falta de intervención permitió que el hombre escapara antes de que la policía llegara. Finalmente, el local decidió despedirlo tras la denuncia, pero la indignación creció al saberse que no se hizo nada en el momento para proteger a las clientas.

¿Qué sanción recibirá este sujeto? ¿Cómo actuará el restaurante ante las críticas? No te pierdas más detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR