Tony Rosado se ha convertido en una nueva víctima de la extorsión que azota al país. El cantante de cumbia sufrió un ataque armado contra su local “El Palacio del Ritmo”, ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura.

El corresponsal Julián Rivera se enlazó en vivo con Micheille Soifer y Ricardo Rondón para dar los últimos detalles del ataque que estaría vinculado a “Los malditos del norte chico”. “Así es como los extorsionadores dejan un mensaje a los empresarios o artistas en la región Piura: a punta de bala. Han dejado esta escena de horror que se suscitó ayer al promediar las 9:40 de la noche. No estamos tan lejos del centro de la ciudad de Piura”, confirmó.

“Estos delincuentes, que se desplazaban en moto, llegaron al frontis del local y realizaron más de 10 disparos: 6 de ellos han quedado en el portón y la pared; mientras que los otros 4 disparos fueron para hacerse paso en medio de su huida”, agregó el reportero.

Además, según información proporcionada al periodista, Tony Rosado no habría recibido ninguna llamada telefónica ni mensaje de texto. “Según la policía, quizás estos delincuentes se comuniquen con él en unas horas o en el pasar de los días”, agregó.

