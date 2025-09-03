El streamer Ibai Llanos ha causado revuelo con su Mundial de Desayunos y, tras intensas horas de votación, el Perú consiguió su pase a la semifinal con el Pan con Chicharrón y el tamal.

A raíz de la viralización de este evento, Tito Silva se inspiró para su nuevo sencillo. La canción “Pan con chicharrón” ya tiene más de 2 millones de reproducciones. ¡Escúchalo aquí!

