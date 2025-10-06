En Ponte En La Cola, se puso sobre la mesa el complicado escenario familiar de Christian Domínguez, tras la inesperada transmisión en vivo de su hija mayor en TikTok, donde habló de manera negativa sobre él. Este alejamiento resulta sorprendente, ya que antes compartían fotos, videos y momentos en familia junto a Karla Tarazona, actual pareja del cantante.

La hija de Christian confesó que no habla con su padre desde hace tres meses, lo que coincide con un aparente distanciamiento también de figuras cercanas como Pamela y su propio hermano, a raíz de ciertas restricciones. La situación toma más fuerza con la aparición de Isabel Acevedo, quien pese a haber tenido conflictos con Karla, siempre mantuvo una buena relación con Christian, lo que añade más tensión al entorno del artista.

La madre de la joven respalda a su hija en este momento, mientras en el programa se debatió si estas fracturas familiares podrían afectar no solo el vínculo de Christian con ella, sino también su relación actual con Karla, especialmente ahora que se habla de la posibilidad de ampliar la familia.

¿Podrá Christian Domínguez recuperar la cercanía con su hija? ¿Cómo influirán estas tensiones en su relación con Karla Tarazona? Descúbrelo en los próximos episodios de Ponte En La Cola.

