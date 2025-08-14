En una reciente emisión de Ponte En La Cola, Tamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, rompió el silencio y pidió perdón públicamente a su madre y a su hermana por la agresión que protagonizó durante la boda de Alejandra.

“Lo que hice no estuvo bien, me duele haber sido parte de una escena tan horrible, quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona”, declaró visiblemente arrepentida.

Aunque se especula que Tamara había bebido de más, el ambiente inicialmente era ameno y su madre se encontraba cuidándola de cerca. Sin embargo, la situación cambió inesperadamente: no solo insultó a su progenitora, sino que regresó un rato después y la agredió físicamente con una patada.

Después de mucho tiempo en silencio, mostró unas disculpas sinceras por su actuar y comportamiento con su familia, avergonzada por tal incidente y dispuesta a cambiar.

¿Qué llevó a Tamara a reaccionar de esa manera en un momento tan especial para Alejandra? ¿Cómo tomará la familia esta disculpa pública? No te pierdas más detalles en Ponte En La Cola.

