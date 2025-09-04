Orquesta Candela anunció que Suheyn Cipriani será la protagonista del videoclip de su próximo sencillo. “Me gusta mucho la cumbia”, aseguró la reina de belleza para las cámaras de “Ponte en la cola”.

Además, la orquesta le deseó lo mejor a Paul Michael, la pareja de Pamela López, quien acaba de abandonar la agrupación musical para buscar nuevas oportunidades.

