Ponte en la Cola para conocer los detalles del nuevo capítulo sentimental de Suheyn Cipriani, quien sorprendió al confesar en exclusiva para las cámaras que su corazón ya tiene dueño. La joven modelo y expareja de César Vega reveló que está atravesando un buen momento personal. “Estoy feliz y en calma”, declaró con una gran sonrisa. “Estoy conociendo a alguien y es buena persona”, añadió, dejando entrever que esta nueva historia no tiene nada que ver con su pasado.

Aunque evitó dar nombres, Suheyn aclaró que su nueva pareja no pertenece al mundo del espectáculo. “Es soltero, no puedo negarlo, pero tampoco es del medio, por eso no quería tocar este tema”, dijo, dejando claro que desea mantener su vida amorosa con cierta privacidad.

Desde el set de Ponte en la Cola, Micheille Soifer opinó al respecto: “La veo feliz y contenta, se nota cuando alguien está viviendo una bonita situación”. Por su parte, Ricardo Rondón se mostró más cauteloso: “Debería tener cuidado, con calma”, aconsejó el conductor.

¿Será esta nueva relación el inicio de una etapa duradera para Suheyn? ¿Qué pensará César Vega de estas declaraciones? No te pierdas todos los detalles hoy en Ponte en la Cola.

