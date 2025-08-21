Durante su participación en Ponte En La Cola, Verónica Gonzales calificó de “locura” ante los videos que habrían sido publicados por María Fe y salsero Josimar, donde se les veía juntos después de que este volviera a Perú.

Tildó de “descarado” al cantante, aunque reconoció que le sorprendió ver cómo María Fe seguía con él, pese a que antes había asegurado firmemente lo contrario. Según contó, los videos publicados (y luego retirados) dejaron en evidencia la cercanía de la pareja tras la llegada del salsero al Perú.

Verónica recalcó que no buscó ningún beneficio económico con su testimonio. Ricardo Rondón y Micheille Soifer apoyaron esta afirmación durante la entrevista, ya que ya que en sus palabras, ella no habría cobrado “ni un solo sol” por aparecer en el programa para la entrevista.

Además, aclaró que no le afectan las decisiones de la pareja, pero sí las declaraciones de Josimar, quien, según dijo, la difamó acusándola de extorsión.Lo llamó “descarado y sinvergüenza”, afirmando que tomará acciones legales contra él por difamación, descartando medidas contra María Fe.

La situación, explicó, afectó directamente a su entorno familiar y social en el Perú, pues incluso habría recibido amenazas para que declare que todo lo sucedido era falso o producto de la inteligencia artificial. Aunque admitió sospechar que detrás de estas intimidaciones estarían personas cercanas al salsero, pero prefirió no dar más detalles hasta tener certezas.

