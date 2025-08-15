En Ponte En La Cola, Pamela López respondió con indignación a la abogada de Christian Cueva, asegurando que no dará marcha atrás con sus declaraciones. “No te lo voy a permitir doctora, no te lo voy a permitir y te vas a tener que retractar tú, tú te vas a tener que retractar por decir tantas mentiras”, dijo durante una transmisión en la que se mostró visiblemente indignada.

López reiteró que no piensa retractarse y volvió a contar detalles sobre la supuesta llamada que el futbolista habría hecho a Paul Michael. Con tono irónico, subrayó que la voz que se escuchaba era “muy parecida” a la de Cueva y recalcó que hablaba directamente para su abogada.

Aunque la defensa del jugador afirmó que este cumple económicamente con sus hijos y paga una pensión anticipada, Pamela López insistió en que él no se hace cargo. Con la misma ironía, dejó entrever que el último depósito que recibió fue consecuencia de sus recientes declaraciones, dejando en duda si ocurrió antes o después del conflicto.

También se refirió al cumpleaños de su hija, señalando que la abogada deberá probar que no la dejó bajar a ver a su padre. En ese sentido, amenazó con llamarla para que todos escuchen que la menor no quería tener ningún contacto con él.

¿Podrá llegar a un acuerdo Pamela López con la abogada de Christian Cueva? ¿Se revelará la verdad sobre la llamada y el depósito? No te pierdas más detalles en Ponte En La Cola.

