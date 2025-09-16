En Ponte En La Cola se reveló que Samahara Lobatón llevó a su hija a Estados Unidos sin comunicarle nada a Youna, lo que provocó la furia del padre. La noticia llegó a él por medio de una historia que Samahara compartió en redes sociales, generando su inmediata reacción.

El cantante no se guardó nada y expuso públicamente su malestar, compartiendo conversaciones privadas y detalles de sus conflictos con Samahara, en los que dejaba en evidencia que ella no le informaba sobre aspectos importantes de la vida de su hija, además de señalar que en varias ocasiones no le permitía verla.

¿Podrán Samahara y Youna llegar a un acuerdo por el bienestar de su hija? ¿Hasta dónde escalará este enfrentamiento público? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR