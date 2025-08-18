En Ponte En La Cola, Samahara Lobatón confesó cómo fue que Jefferson Farfán intentó interferir en su relación con Bryan Torres. “Él no siente ningún tipo de cariño por mí”, señaló la joven, asegurando que llegó a ver un mensaje en el que el exfutbolista le advertía a Bryan que se alejara de ella y que incluso planeaba armarle una supuesta infidelidad con otra mujer.

“Eso hizo que donde yo lo tenía a él, él se cayera”, expresó Samahara sobre el impacto que tuvo esta revelación en su percepción de la ‘Foquita’.

La influencer también contó que Bryan sí llegó a engañarla, hecho que la llevó a dejar su casa junto a sus hijas. Gracias a la terapia, explicó, pudo sentirse más fuerte y preparada para enfrentar la situación.

Por otro lado, Samahara se refirió a las traiciones de quienes consideraba sus amigas más cercanas. Con Ivana Yturbe, recordó que la relación se rompió cuando le preguntó directamente si viajaba con Farfán a Chiclayo, a lo que ella lo negó y la llamó “loca”. Algo similar ocurrió con Delany López, a quien veía como parte de su familia, pero que también le ocultó la verdad antes de admitirlo tras muchas preguntas.

Finalmente, Samahara dejó claro que no le afecta que sus amigas se hayan vinculado con la expareja de su madre, Melissa Klug. Lo que realmente la hirió fue la falta de sinceridad, señalando que el problema fue que las personas en las que tanto confiaba le mintieran.

¿Será posible que estas amistades se reconcilien en algún momento? ¿Qué más falta por revelar de esta historia? No te pierdas todo lo que pasó en Ponte En La Cola, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

