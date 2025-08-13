En Ponte En La Cola, Micheille Soifer reveló que Salsero Josimar le envió “largos mensajes” y audios que, según ella, mostrarían una versión distinta a lo que declaró Verónica Gonzáles en torno a la supuesta infidelidad del salsero.

“Micheille, por favor, yo voy a actuar vía legal, no puedo sacar todavía esto”, habría escrito el cantante, quien también le pidió mantener la información en reserva.

El programa mostró un video que Josimar grabó desde Miami para Michi, donde expresó su felicidad por el éxito de su canción viral, la cual está dedicada “para todos los mujeriegos que no les gusta estar con una, les gusta estar con todas”.

Este mensaje dejó sorprendidos a los conductores, pero al volver en sí, Rondón le preguntó a Micheille si había consultado directamente al artista sobre la supuesta infidelidad con Verónica y cómo había sido capaz de hacerle eso a su familia y a María Fé.

“Yo le dije todo”, aseguró la presentadora, añadiendo que él respondió que tomaría acciones legales, pues no solo se vería afectado él, sino también otra persona con familia.

“Mañana los muestro”, prometió Micheille Soifer antes de seguir detallando el tema.

¿Qué dirán esos audios que Micheille Soifer aún no puede mostrar? ¿Logrará Josimar limpiar su imagen con estas acciones? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR