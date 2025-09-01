En Ponte en la cola se habló del reciente escándalo que involucra al salsero Josimar y su prima Verónica Sánchez, quien dejó entrever públicamente que podría estar esperando un hijo del cantante. La polémica comenzó cuando Verónica publicó una foto con una prueba de embarazo, acompañada de la canción de Josimar como fondo musical, lo que encendió los rumores sobre una posible paternidad.

La prima del cantante no señaló explícitamente a Josimar como el padre, pero dejó abierta la posibilidad, generando especulación en las redes sociales. En respuesta, Josimar no tardó en aclarar la situación. Durante una entrevista con Latina, el salsero negó rotundamente las acusaciones y expresó que estaba dispuesto a someterse a una prueba de ADN si fuese necesario. “Si es mío, me haré todas las pruebas de ADN posibles para corroborarlo”, aseguró. Además, hizo un llamado a Verónica Sánchez para que dejara de lanzar acusaciones ambiguas y aclarara sus intenciones.

El caso ha tomado tintes legales, ya que Josimar ha demandado a su prima por daños a su imagen y por hacer públicas insinuaciones que él considera falsas. “Si la prueba de ADN confirma que es mío, asumiré la responsabilidad, pero todo esto está siendo muy ambiguo”, dijo el cantante.

Por su parte, Ricardo Rondón y Micheille han señalado que Verónica podría estar buscando venganza o ajustar cuentas con Josimar por comentarios previos que él hizo sobre su vida personal, incluyendo cuando señaló que Verónica “no era su prototipo de mujer”. La controversia se sigue desarrollando, y todo apunta a que este escándalo podría llegar a los tribunales.

¿Logrará Josimar aclarar esta polémica con las pruebas necesarias o será Verónica quien demuestre que su acusación es cierta? No te pierdas el desenlace de este conflicto en Ponte en la cola.

